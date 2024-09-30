شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الـ6 أفلام المصرية المعروضة فى السينمات إيرادات جيدة آخر ليلة عرض، حيث سجلت 833 ألف جنيه، ونستعرض فى السطور التالية إيرادات الأفلام بشكل منفرد، وهى كالتالى: ولاد رزق 3، عاشق، اللعب مع العيال، عصابة المكس، جوازة توكسيك.

إكس مراتى

حقق فيلم إكس مراتى بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون إيرادات آخر ليلة عرض بلغت 243,868 ألف جنيها، إخراج معتز التونى.

ولاد رزق 3

حقق ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز آخر ليلة عرض 76,043 جنيها، والفيلم بطولة عمرو يوسف وعلى صبحى، وآسر ياسين وكريم قاسم وآخرين، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

اللعب مع العيالسجل فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام إيرادات بلغت 53,641 جنيهات، وشارك فى بطولة العمل باسم سمرة وويزو وآخرون، من إخراج شريف عرفة. عصابة المكسسجل فيلم عصابة المكس بطولة النجم أحمد فهمى إيرادات بلغت 19,503 جنيها، وشارك في بطولة العمل كل من روبى، لبلبة، أوس أوس، وآخرين، إخراج حازم سليمان. جوازة توكسيكسجل فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنان محمد أنور وبيومى فؤاد وليلى علوى إيرادات بلغت 1,478 جنيه. فيلم عاشق

فيلم عاشق يحقق 355,208

بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

