شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة آية عبد الله تعلن خطبتها: "شبكنا بدبلته وقرينا فاتحته".. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المطربة آية عبد الله، خطوبتها حيث نشرت عدة صور تجمعها بخطيبها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وعلقت قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويخلق الله لك إنساناً لا تجد الأمان الا بقربه، شبكنا شبكنا بدبلته وقرينا فاتحته وعرفنا نيته وغلاوته عندنا.

وقالت مؤخرا المطربة آية عبد الله، إن عيد الحب مناسبة جميلة، حيث إن كل شخص يعبر عن حبه للشخص الذى يحبه، فليس شرطًا أن نوجه كلمة الحب للحبيب فقط، ولكن قد يكون الحبيب والدنا أو ووالدتنا أو أصدقائنا أو أشقائنا.

وأضافت آيه عبد الله خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة "CBC"، أن الحب ليس موعد أو تاريخ معين نعبر فيه عن شعورنا، فالحب يكون كل يوما، والتعبير عنه بكلمة حلوة وابتسامة ومعاملة جيدة، فالحب ليس يوما نعامل فيه الناس معاملة جيدة.

وتابعت: ظهورى على خشبة المسرح وأنا طفلة شكل لي الثبات وكيف أتعامل مع الجمهور واكتسبت خبرات كثيرة على المسرح وأستطيع أن أدير الحفلة بنفسى.



اية عبد الله تعلن خطوبتها



اية عبد الله وخطيبها