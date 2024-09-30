شكرا لقرائتكم خبر عن كلوديا حنا عضو لجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربى بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

وقع اختيار إدارة الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، التي تقام خلال الفترة من غداً الثلاثاء 1 لأكتوبر وحتى السبت الموافق 5 من نفس الشهر، على الفنانة العراقية كلوديا حنا للمشاركة كعضو لجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف"، حيث يترأس اللجنة وتضم في عضويتها فايق جرادة وكلوديا حنا.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى التي تحمل اسم الفنانة الكبيرة نيللى، وبرئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، غداً الثلاثاء، بتكريم الفنانة نيللى، يتم تكريم الفنانة منة شلبى والفنان لطفى لبيب والناقد العراقى مهدى عباس والممثلة المغربية سعاد خويي، أما عن النجوم الأجانب يتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدرياني والفرنسية آن باريو والإيطالية فرانسيسكا ريتونديني.

وكان مهرجان الاسكندرية السينمائى قد كشف عن أعضاء لجان تحكيم المسابقات المختلفة المشاركة فى الدورة الأربعين، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، وعضوية كل من مهدى عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.

بينما تتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، كما استحدث المهرجان مسابقة جديد وهى "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال،

وتخضع مسابقتى أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير التى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كلا من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين، أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات المهرجان فهي مسابقة ممدوح الليثى للسيناريو، وتتضم لجنة تحكيم المخرجة هالة خليل رئيسا، وعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.