بسبب مشاركة “بلوغر”، النقابة تسحب ترخيص “أوراق التاروت” لرانيا يوسف… ماذا حصل؟

بعد الجدل الذي أثاره خبر مشاركة “البلوغر” المصريّ علي غزلان، في مشهد واحد من فيلم “أوراق التّاروت”، بطولة الممثّلتَين سميّة الخشّاب ورانيا يوسف، قرّر مخرج الفيلم إبرام نشأت، حذف المشهد وذلك بناءً على توصية نقيب المهن التّمثيليّة الممثّل أشرف زكي، بعدم الاستعانة بصائغي المحتوى في الأعمال الفنّيّة.

قرار مُخرج الفيلم جاء بعد قرار نقابة المهن التّمثيليّة برئاسة أشرف زكي، إيقاف ترخيص الفيلم، بسبب مشاركة “البلوغر” علي غزلان فيه، رغم تحذير نقابة المهن التّمثيليّة من الاستعانة بـ البلوغر والتيك توكرز في الأعمال الفنّيّة، حفاظًا على الفنّ المصريّ.

نذكر أنّ هذه ليست الأزمة الأولى التي تواجه فيلم “أوراق التّاروت”، فقد سبق أن أثار الفيلم الجدل بعد الحديث عن المشاهد الإباحيّة التي يتضمنّها، هذا ما دفع بالممثّلة رانيا يوسف الى الدّفاع عن الفيلم بشراشة، إذ أكّدت أنّ جميع تلك الإشاعات لا تمتّ إلى الواقع بصلة وأنّ الفيلم سيُعرض في موعده دون أيّ تأجيل.

وأضافت أنّ الرّقابة، أجازت الفيلم منذ اليوم الأوّل كما أجازت النصّ والسّيناريو وتمّ تصوير الفيلم بعد موافقة الرّقابة منذ سنتَين.

كما اكّدت الشّركة المنتجة للفيلم في بيان، أنّه لم يصدر أيّ اعتراض أو منع من الرّقابة على المصنّفات الفنّيّة بخصوص الفيلم أو مشاهده، مشيرةً إلى أنّ الفيلم لا يتضمّن أيّة مشاهد خادشة للحياء.

أمّا في ما خصّ الإشاعات التي تتحدّث حول وجود مشاهد خادشة للحياء، فأكدّت الشّركة أنّ لا أساس لها من الصّحّة وهي مجرد محاولات لتشويه سمعة العمل.

نذكر أنّ فيلم “أوراق التاروت”، هو من إنتاج بلال صبري، تأليف معتزّ المفتي، بطولة: رانيا يوسف، سميّة الخشاب، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمّد عزّ، علاء مرسي وغيرهم .