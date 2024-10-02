خالد الصاوي: "قولت على نفسي ممثل جامد بعد عمارة يعقوبيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان خالد الصاوي ضيفًا ببرنامج AB TALKS ، تقديم الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

وكشف الصاوي عن مشواره الفني وبداية ناجحة في التمثيل، قائلًا: "أنا قولت على نفسي ممثل جامد بعد عمارة يعقوبيان كان عندي وقتها 44 سنة".

وأضاف: "أنا أول مرة أقول لنفسي كده، كنت بقول أنا بحب التمثيل.. التمثيل ليه مش بيحبني، بس الحمد لله ربنا شايلي حاجات أحيانا وكويس أنه شالي الحاجات الحلوة للآخر لأنه كان ممكن أهدر وأبدد الحاجات الحلوة لو كانت بدري".

يذكر أن الفنان خالد الصاوي خاض السباق الرمضاني 2024 بمشاركته في مسلسل صدفة بطولة: ريهام حجاج، عصام السقا.

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