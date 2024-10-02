لن تتخيل تأثير هذا المشروب الخريفي على مستوى السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- اسماء العمدة:

عصير البرتقال مشروب منعش وغني بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية عديدة، خاصة لمرضى السكري.

سعيد شلبي يقول، يمكن أن يؤدي عصير البرتقال دورًا كبيرًا في تنظيم مستوى السكر وتحسين صحة مرضى السكري.

لماذا المشروبات البرتقالية؟

وأضاف استشاري الكبد لمصراوي، البرتقال غني بفيتامين C والألياف، وكلاهما يؤدي دورًا حاسمًا في تنظيم مستوى السكر في الدم.

فيتامين C

يساعد على تحسين حساسية الأنسولين، مما يعني أن الجسم يستطيع استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية لخفض مستوى السكر في الدم.

الألياف

تبطئ عملية هضم السكر، مما يمنع ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام.

مشروبات برتقالية مثالية لمرضى السكري

عصير البرتقال الطازج

يفضل عصره في المنزل للحصول على أقصى فائدة من الألياف والفيتامينات.

شاي البرتقال

يمكن تحضيره بغلي قشور البرتقال مع الماء الساخن، ويعتبر غنيًا بمضادات الأكسدة.

سلاطات الفواكه

يمكن إضافة شرائح البرتقال إلى سلطة الفواكه مع إضافة المكسرات والبذور للحصول على وجبة خفيفة صحية ومتوازنة.

نصائح طبية مهمة

- يجب تناول المشروبات الصحية باعتدال.

- تجنب إضافة السكر أو العسل إلى العصائر أو الشاي.

التركيز على البرتقال الطازج

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