"بقيمة ربع مليون جنيه".. وكيل كيا يعلن تخفيض سعر كيا اكسيد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات eit، عن أحدث قائمة سعرية لـ"سيارات كيا" في مصر. وشهدت القائمة السعرية الخاصة بعلامة كيا انخفاض أسعار السيارة كيا اكسيد 2024 بدايةً من اليوم.

ويصل مقدار الانخفاض الجديد الذي أعلنه وكيل كيا على السيارة اكسيد 2024 نحو 350 ألف جنيه.

وتتوافر السيارة كيا اكسيد موديل 2024 في السوق المصرية بفئتين من التجهيزات. وتوضح بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي أسعار السيارة كيا اكسيد 2024 قبل وبعد الخصم الجديد ومقدار الانخفاض لكل فئة.

أسعار كيا اكسيد 2024

الفئة السعر القديم التخفيض السعر الجديد بعد التخفيض الأولى 1749900 جنيه 350 ألف جنيه مليون و399900 جنيه الثانية 1839900 جنيه 340 ألف جنيه مليون و499900 جنيه الثالثة 1949900 جنيه 350 ألف جنيه مليون و599900 جنيه

وينتمي طراز «اكسيد» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر»، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 160 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 253 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تتسارع السيارة كيا اكسيد 2024 من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود في كيا اكسيد 2024 نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارات كيا إكسيد موديل 2024 بدايةً من الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها "وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد، وسائر هوائية، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة تدعيم الفرامل، والتحكم الإلكتروني بالثبات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومانع إدارة المحرك".

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها مثبت سرعة، ومصابيح أمامية LED بعدسة ثنائية الإضاءة تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح ضباب، حساسات مطر، ومرايات جانبية كهربائية، وحواجز أتربة، زجاج مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، وتحكم عن بعد في غلق وفتح السيارة، وإمكانية تغير نظام القيادة، وكاميرا خلفية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، وجنوط رياضية 18 بوصة.

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مكيف هواء مع وجود مخارج خلفية، وشاشة عدادات ملونة 4.2 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومخرج USB مدخل AUX، وبلوتوث، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، مرآة ذاتية التعتيم، ومسند يد امامى من الجلد، والتحكم في ارتفاع مستوى المقاعد الأمامية.