أسعار ومواصفات جيلي GX3 PRO بعد طرح موديل 2025 في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت شركة أوتو موبيليتي، وكيل علامة جيلي، موديل 2025 من السيارة جيلي GX3 PRO. وتأتي السيارة جيلي GX3 Pro موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات، وتقدم بمحرك DVVT سعة 1.5 لتر يولد 103 حصانًا عند 5,500 RPM وعزم دوران 140 نيوتن متر عند 5500 RPM مما يضمن التوفير في استهلاك الوقود، وتسارع مناسب لحجم السيارة مع ناقل حركة CVT بسبع سرعات، بالإضافة إلى نظام تعليق أمامي MacPherson ونظام تعليق خلفي Semi Independent Torsion Beam، مما يجعل القيادة أكثر سلاسة وأمانًا ويضمن لها تعدد استخدامات متميز.

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025 بباقة متميزة من وسائل الأمان يأتي في مقدمتها "عدد 2 وسائد هوائية موزعة كالتالي، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام مانع إدارة المحرك Engine Immobilizer، نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD، ونظام التحكم في المرتفعات HHC، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VDC، برنامج مراقبة ضغط الاطارات TPMS، وحساسات خلفيه للمساعده في ركن السيارهRear Sensor، ومكان لتثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية ISOFIX".

السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025

وتتوافر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025 بعدد 5 ألوان للهيكل الخارجي، مع وجود شبكة أمامية بالكروم اللامع. الطراز الجديد يشمل جنوط رياضية مصنوعة من الألمنيوم مقاس 16 بوصة ومزودة بإطارات عالية التماسك والتي توفر أعلى درجات الثبات لسيارة SUV. تتميز المرايا بتعديل كهربائي بما يضمن خطوط رؤية أكبر للسائق، ذلك بالإضافة إلى مصابيح خاصة بالإضاءة النهارية وعدسة ثنائية الإضاءة لتحسين الرؤية بشكل كبير خلال القيادة الليلية ومصابيح ضباب خلفية لمزيد من الأمان أثناء القيادة في الظروف الجوية الصعبة. كما تحافظ مجموعة المصابيح الـ LED الخلفية على سلامة السائق أثناء القيادة بإضاءة تميز GX3 Pro عن غيرها من السيارات، أما عن أبعاد السيارة 4,005 مم طول و1,760 مم عرض و1,575 مم ارتفاع مع قاعدة عجلات 2,480 مم مما يجعل السيارة أكثر اتزان وثبات على الطرق، بالإضافة إلى عوارض السقف Roof Rack التي تستطيع تحمل وزن حتي 30 كج من الأمتعة.

تتميز السيارة السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025 بتصميم أنيق للمقصورة الداخلية ومساحة التخزين ومساحة داخلية واسعة للأرجل والرأس للراكب الأمامي والخلفي، كما تبلغ السعة التخزينية لصندوق الأمتعة 400 لتر، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لأسفل لتزداد سعة الأمتعة، وهناك استخدامات متعددة أخرى من خلال 26 مكان تخزين داخل السيارة.

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025 بمقاعد مصنوعة من الجلد الأسود المحدد بخيوط حمراء للمقاعد وعجله القياده والأبواب ومزيج من المواد عالية الجودة في جميع أنحاء المقصورة، بالإضافة إلى فتحة سقف، كما زودت السيارة بشاشة عدادات ديجيتال وسطية تشمل العديد من المعلومات والبيانات الخاصة بطريقة القيادة واستهلاك الوقود وتعطي تصميم عصري وفريد من نوعه للسيارة وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة مع خاصية توصيل الهاتف Mirror Link والبلوتوث والاتصال عن بعد، كما تم تزويدها بكاميرا خلفية عالية الدقة لسهولة الركن ومخرج شاحن للهواتف الذكية، كما تم تجهيز السيارة بمكيف هواء الكتروني مع Cluster Ionizer وفتحات تكييف بتصميم جديد يضمن توزيع مثالي للهواء داخل السيارة، ومفتاح ذكي مع زر تشغيل / إيقاف المحرك، بالإضافة إلى مثبت ومحدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة

السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025

تتميز السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025 بتوفير أداء متزن بين القيادة الرياضية والتوفير في استهلاك الوقود والراحة والأمان مما جعلها أكثر جاذبية من سيارات (SUV) العائلية المعتادة، بسبب ضبط التعليق المخصص والأبعاد الخارجية الأكثر إحكاماً، وانخفاض مركز الثقل والكتلة الإجمالية المنخفضة، مع خلوص أرضي مميز 185 مم مما يوفر راحة فائقة للغاية على الطرق الوعرة و يضمن عدم وجود صعوبة للسيارة في التحرك على مختلف الطرق.

أسعار چيلي GX3 Pro موديل 2025

تقدم السيارة چيلي GX3 Pro موديل 2025 في السوق المصرية بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 780 ألف جنيه.