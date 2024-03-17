شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «بوبا العربية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) اعتباراً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الأحد 17 مارس 2024م الموافق 7 رمضان 1445هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 28 فبراير 2024م الموافق 18 شعبان 1445هـ الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها، عند الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الخميس 21 مارس 2024م الموافق 11 رمضان 1445هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.