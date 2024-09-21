"تعليق صادم".. وكيل ميكالي يرد عبر الخليج 365 على أنباء مفاوضات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رد كايو زيلر وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، على ما تداول من أخبار، بشأن مفاوضات الزمالك معه لتدريب الفريق، بعد رحيله عن المنتخب.

وقال زيلر ضاحكا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هذه كذبة، كذبة كبيرة، لم يسبق لي التفاوض مع الزمالك من أجل ميكالي، هذا كلام يقال ليغطي على الحقيقة".

وأضاف: "لدي اجتماع مع الاتحاد المصري لكرة القدم غدا، لمحاولة وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، وميكالي ينتظر العرض من الاتحاد للتوقيع على عقد يستمر حتى أغسطس 2028".

وانتهى عقد ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي، في أغسطس الماضي، وذلك بعد الوصول إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، والسقوط في مباراة تحديد الميدالية البرونزية ضد المغرب، وتداولت أنباء في الفترة الأخيرة، عن رغبة الاتحاد المصري في تعيينه مدربا لمنتخب مصر للشباب.

اقرأ أيضًا:

رياض محرز يثير الجدل بسبب اليوم الوطني السعودي.. ويعلق: "لم يعطني أحد"