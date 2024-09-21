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حسين لبيب يترأس بعثة الزمالك المسافرة إلى السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي 2024، يوم 27 سبتمبر الحالي، على ملعب "المملكة أرينا" بالمملكة العربية .

ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية، وفقا لما أعلنه المركز الإعلامي للنادي.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فاز على فريق الشباب، بنتيجة 4-1، في مباراة ودية أقيمت على ملعب النادي صباح اليوم، لتجهيز الصفقات الجديدة لخوض السوبر الإفريقي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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