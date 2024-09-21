"منصب مقترح لخالد بيبو".. مصدر يوضح لمصراوي تفاصيل اتفاق الأهلي لرعاية فريق دلفي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي عن توصلهم لاتفاق مع إدارة نادي دلفي على رعاية فريقها الذي ينشط في دوري القسم الثاني.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الغرض من رعاية نادي دلفي الاستفادة وتسويق اللاعبين الناشئين الذي يُفضل الجهاز الفني خروجهم سواء علي سبيل الإعارة .

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس إدارة الأهلي بعد دراسة متأنية وتواصل مع عدد من الأندية تم الاستقرار على تجربة دلفي، مضيفاً: "تم التواصل مع رئيسة النادي والتي كانت لاعبة للكرة الطائرة سابقاً بالأهلي وهي عايدة إسماعيل".

وأردف:" تحدث محمود الخطيب رئيس النادي هاتفيًا معها؛ إذ تم الاتفاق بصورة أولية وسيتولى عدلي القيعي رئيس شركة الكرة وأحمد حسام عضو مجلس إدارة الشركة الأمر على أن تكون الرعاية لمدة 3 سنوات"، منوهًا إلى وجود مقترح بتولي خالد بيبو مدير الكرة أو المشرف على الفريق لكن حتى الآن يُنتظر موقفه من الأمر.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:" الاتفاق على أن تكون الرعاية لمدة ثلاث سنوات ويتضمن الاتفاق أن يتواجد لاعبي الأهلي الصاعدين وبعض الذين سيرحلون عن الفريق الأول حسب رغبتهم في فريق دلفي مع تكفل الأهلي بكل عقودهم و يتولى الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين تدريب الفريق على أن يحصل دلفي على نسبة حال بيع أو تسويق هؤلاء اللاعبين ".

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