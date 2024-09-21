رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصري للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، ناديي وادي دجلة للسيدات وتوت عنخ آمون، بموعد ومكان مباراة السوبر المصري، وذلك عبر فاكس رسمي.

وكان من المفترض إقامة السوبر المصري للسيدات، يوم 27 سبتمبر، كموعد مبدئي، إلا أن إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في نفس الموعد، حال دون ذلك.

وحدد الاتحاد المصري، يوم الخميس 26 سبتمبر الحالي، موعدا لإقامة النسخة الثانية من كأس السوبر المصري للسيدات، بين توت عنخ آمون بطل الدوري والكأس ووادي دجلة وصيف الدوري المصري.

وتقام المباراة، في الساعة الرابعة عصر يوم الخميس، على ملعب ستاد بتروسبورت.

وفاز وادي دجلة للسيدات، بالنسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري، حديثة العهد، على حساب توت عنخ آمون، بنتيجة 2-1.

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