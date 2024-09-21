هكذا تفاعل حكيم مع بدء أول أيام الدراسة للعام الجديد والعودة للمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل المطرب حكيم مع بدء أول أيام الدراسة للعام الجديد 2024 /2025 وعودة الطلاب للمدارس اليوم الأحد 21 سبتمبر.

ونشر حكيم، مقطع فيديو له من برنامج "شقاوة" يستعيد فيه ذكرياته بالمدرسة التي تعلم فيها، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بمناسبة رجوع المدارس حبيت أشاركم ذكرياتي في مدرستي من برنامج شقاوة .. مين هنا كان بيتابعه؟".

وتستمر الدراسة لنحو 35 أسبوعًا، أي أن آخر يوم دراسة في العام الجديد يوم 5 يونيو 2025، وذلك وفقًا لـ تصريحات وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد.

يذكر أن، آخر ظهور لـ حكيم كان بعيد ميلاد المطربة بوسي الـ 43 والذي حرص على حضور حفل عيد ميلادها ومشاركتها الرقص والغناء.

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