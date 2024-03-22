شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تصعد للأسبوع التاسع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

نمو اقتصادي مرتفع

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية وأغلقت بالقرب من مستويات غير مسبوقة اليوم الجمعة، مع تفوق أداء الأسهم البريطانية والألمانية والإيطالية على نظيراتها في المنطقة، بعد سلسلة من إشارات بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع إلى بدء سياسة التيسير النقدي.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرًا، لكنه حقق مكسبه الأسبوعي التاسع على التوالي بعد أن بلغ مستوى غير مسبوق في وقت سابق من اليوم.وعوضت مكاسب مؤشر ِشركات العقارات ومؤشر شركات المرافق قليلة التأثر بالتقلبات، الخسائر التي تكبدها مؤشر شركات التكنولوجيا، سريع التأثر بأسعار الفائدة، ومؤشر السلع الشخصية والمنزلية الذي تأثر بتراجع الأسواق الصينية.واستقرت مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع في فبراير، رغم تأثير الطقس الشتوي على المبيعات في المتاجر، ما زاد من علامات التعافي من الركود البسيط العام الماضي.وارتفعت مؤشر الأسهم الألمانية 0.2%، بعد أن أظهر مسح أن ثقة الشركات في البلاد تحسنت في مارس أكثر من المتوقع.وارتفع المؤشر (آي.بي.إي.إكس) الإيطالي 0.7%، إذ قال بنك سانتاندر، ثاني أكبر بنك في منطقة اليورو قياسا بالقيمة السوقية، إنه سيدفع أكثر من 6 مليارات يورو للمساهمين في صورة توزيعات نقدية وعمليات إعادة شراء في 2024.وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لزعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل إن معدل التضخم في منطقة اليورو من المقرر أن يواصل الانخفاض، بينما سيبدأ النمو الاقتصادي في الارتفاع هذا العام.