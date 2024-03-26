شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الاقتصادية": تقدم ملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي والاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، الذي تضمن تحليلًا مفصلًا لأحدث مستجدات المؤشرات الاقتصادية، وتقييمًا لأبرز التحديات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى المرئيات والتوصيات.

كما اشتمل العرض على نظرة تفصيلية على أداء الاقتصاد الوطني، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى، التي تسهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة،

ما يأتي تأكيدًا على النجاح في تنفيذ برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.

أداء الأجهزة العامة

وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من عام 2023 في تحقيق أهدافها ومؤشراتها.



وقدم العرض نظرة شاملة عن أداء الأجهزة العامة والأعمال التي جرى تنفيذها في مجالات القياس والتمكين، والتي أثمرت عن دعم ما يزيد على 27 جهازًا حكوميًا من خلال 150 ورشة عمل، ومراجعة 300 وثيقة وإصدار 81 تقريرًا للأداء.وتضمن العرض تحليلًا لأداء الاستراتيجيات الوطنية وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة الحكومية.واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.