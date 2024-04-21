شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الروسي يفوق جميع الاقتصادات المتقدمة رغم العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع نمو الاقتصاد الروسي بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة هذا العام، رغم العقوبات الدولية المفروضة عليه، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، التي أوردتها شبكة سي إن بي سي الأمريكية. نمو يفوق الدول الأخرى وفق التقديرات فمن المتوقع أن تنمو روسيا بنسبة 3.2% في عام 2024 حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر يوم الثلاثاء وهو ما يتجاوز معدلات النمو المتوقعة للولايات المتحدة 2.7% والمملكة المتحدة 0.5% وألمانيا 0.2% وفرنسا 0.7%. توقع مزعج وبحسب ما يرى محللون فسيكون هذا التوقع مزعجًا للدول الغربية التي سعت إلى عزل روسيا ومعاقبتها اقتصاديًا بسبب غزوها لأوكرانيا عام 2022.

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وتقول روسيا إن العقوبات الغربية على صناعاتها الحيوية جعلتها أكثر اكتفاء ذاتيًا وإن الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي ما زالا يتمتعان بالمرونة. استمرار صادرات النفط في الوقت نفسه، فإن استمرار صادراتها من النفط والسلع الأساسية إلى دول مثل الهند والصين فضلاً عن الالتفاف على العقوبات وارتفاع أسعار النفط سمح لها بالحفاظ على عائدات قوية من تصدير النفط. القدرة الصناعية الروسية كما توسع المجمع الصناعي العسكري الروسي بشكل كبير خلال الحرب مع أوكرانيا مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي والإنتاج بشكل كبير.

باختصار وفق رأي المحللين تكيفت روسيا مع ”الوضع الطبيعي الجديد” حيث أصبح اقتصادها ينمو من على حافة الحرب. اعتدال الأوضاع في روسيا توقع صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في روسيا سوف يعتدل في عام 2025 لكنه سينخفض إلى 1.8% مع تلاشي آثار الاستثمار المرتفع والاستهلاك الخاص القوي المدعوم بنمو الأجور في سوق عمل ضيق.

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ويضم صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأكبر الاقتصادات في منطقة اليورو وكندا واليابان باعتبارها اقتصادات متقدمة.

وتظل روسيا والصين والهند ضمن فئتي الدول الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا على التوالي. سوق العمل الروسي لكن هذه الصورة يحد منها ما كشفته محافظة بنك روسيا (المركزي) إلفيرا نابيولينا للمشرعين في مجلس الدوما الروسي في 8 أبريل من أن الإنتاج في البلاد مقيد بسبب نقص العمال وفقًا لرويترز.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد الروسي مستمر في النمو بمعدل مثير للإعجاب. التضخم والفائدة وفي الأسبوع الماضي، أبدت نابيولينا أيضًا نبرة تفاؤل بشأن معدل التضخم في روسيا ( الذي بلغ 7.7% في مارس )، قائلة إنها تعتقد أن الذروة قد مرت على الرغم من أنه من السابق لأوانه البدء في خفض أسعار الفائدة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 16% في اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 26 أبريل.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تصل أسعار الفائدة إلى 12.5% بحلول نهاية عام 2024 حسبما أفادت رويترز الأسبوع الماضي وهو أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي عند 4%.