تراجع حاد لأسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع

الدمام - شريف احمد - استهلت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع يوم الاثنين، بتراجع حاد، في الوقت الذي تراجع فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية، على خلفية التصريحات المتشددة من جانب مسؤولين في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والبيانات الاقتصادية القوية مؤخرًا.وقال أوستن جولسبي رئيس مجلس احتياط شيكاغو وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي يوم الجمعة الماضي، إنه من المنطقي الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة بسبب "توقف" التراجع في معدل التضخم.وانخفض سعر الذهب تسليم الشهر الحالي بمقدار 20ر66 دولار أي بنسبة 76ر2% إلى 20ر2332 دولار للأوقية، وهو أسرع تراجع في يوم واحد بالقيمة الدولارية منذ نحو 3 سنوات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)كما تراجع سعر الفضة بمقدار 595ر1 دولار أي بنسبة 5ر5% إلى 213ر27 دولار للأوقية تسليم أبريل الحالي.ويترقب المستثمرون بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك بيانات مبيعات المساكن الجديدة والطلب على السلع المعمرة والدخل والإنفاق الشخصي.ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر مديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع للشهر الحالي، وكذلك من المقرر صدور بيانات إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي.