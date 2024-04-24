بداية التعاملات.. تراجع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث تراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2667 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا نحو 2319 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بتراجع 0.11%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.