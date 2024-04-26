شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدولار وتراجع اليورو أمام الروبل الروسي بتداولات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي عند افتتاح التداول في بورصة موسكو اليوم الجمعة، بمقدار 24.75 كوبيكاً، مقارنة بقيمته عند الإغلاق السابق، ليصل إلى 92.19 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، انخفض سعر صرف اليورو بواقع 17 كوبيكاً، ليصل إلى 98.49 روبلاً، فيما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بمقدار 1.8 كوبيك، ليبلغ 12.67 روبلاً.

