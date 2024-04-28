فرع بيئة جازان ينظم ورشاً تدريبية للمزارعين بمهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الـ 20

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت أمس، ورش العمل التدريبية التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، ضمن فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الـ20، وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة.

وتشمل ورش العمل موضوعات متخصصة تهتم بتطوير القطاع الزراعي منها، خدمة أشجار المانجو والمكافحة المتكاملة لأشجار الفواكه الاستوائية، وكيفية التقديم على منصة “ريف”، ودور بنك التنمية الاجتماعية، ودعم صندوق التنمية الزراعية، والصناعات التحويلية.

وتستمر ورش العمل على مدى ثلاثة أيام مستهدفة المزارعين وزوار المهرجان.