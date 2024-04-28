شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات غرفة الرياض .. 5261 صوتا 2260 مصوتا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم انتخابات غرفة الرياض الـ19، اليوم الأحد وتستمر حتى الساعة 8 مساء يوم 5 مايو المقبل.

ووفقا لبيانات صادرة عن غرفة الرياض، بلغ عدد أصوات الناخبين حتى الآن، 5261 صوتاً و2260 مصوتاً حتى الآن، فيما لا يزال التصويت مستمرا، ويحق لكل ناخب التصويت لـ4 مترشحين.

وبحسب وزارة التجارة فإن ضوابط الترشح والانتخاب بحسب نظام الغرف التجارية تختص الجمعية العمومية للغرفة بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، فيما يجوز لوزير التجارة الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يقدرها.

وتشمل شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفق اللائحة التنفيذية: أن يكون لدى المترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن 10 سنوات، ولا تقل عن 5 سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

ومن ضمن شروط الترشح: أن يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه، ومسدداً اشتراكاته في الغرفة، وألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخله بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى.

وتشمل شروط الترشح: ألا يكون من بين المترشحين أحد آقاربه (الآباء والأمهات والأجداد والجدات واإ علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا).

ومن ضمن شروط الترشح: أن يقدم إقراراً بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وألا يرتكب جرائم او مخالفات نظامية تخل بأهليته للعضوية، وألا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة.