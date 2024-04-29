شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط تراجعا اليوم الاثنين، وبحلول الساعة 1245 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 70 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 88.80 دولار للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة لشهر يوليو تموز الأكثر تداولا 52 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 87.69 دولار للبرميل.
وقلصت بيانات التضخم الأمريكية احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا، فيما وارتفع التضخم الشهري في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا في مارس مما قلل من توقعات خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. This is a Twitter Status: نتوقع زيادة This is a Twitter Status 104 ملايين و This is a Twitter Status بنحو 80 مليار برميل خلال العام الحالي 2024This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
كما تراجعت العقود الآجلة لشهر يوليو تموز الأكثر تداولا 52 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 87.69 دولار للبرميل.
سعر النفط اليوموهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 83.27 دولار للبرميل.
وقلصت بيانات التضخم الأمريكية احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا، فيما وارتفع التضخم الشهري في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا في مارس مما قلل من توقعات خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. This is a Twitter Status: نتوقع زيادة This is a Twitter Status 104 ملايين و This is a Twitter Status بنحو 80 مليار برميل خلال العام الحالي 2024This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
#أمين_الناصر: نتوقع زيادة #الغاز 104 ملايين و #الفحم بنحو 80 مليار برميل خلال العام الحالي 2024#الاجتماع_الخاص_بالرياض #اقتصاد_اليوم#SpecialMeeting24 pic.twitter.com/4vAWUPMvsO— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) April 29, 2024
السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحاديوتترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأول من مايو.
ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.