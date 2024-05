شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% والان نبدء بالتفاصيل

سعر النفط اليوم

السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط تراجعا اليوم الاثنين، وبحلول الساعة 1245 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 70 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 88.80 دولار للبرميل.كما تراجعت العقود الآجلة لشهر يوليو تموز الأكثر تداولا 52 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 87.69 دولار للبرميل.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 83.27 دولار للبرميل.وقلصت بيانات التضخم الأمريكية احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا، فيما وارتفع التضخم الشهري في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا في مارس مما قلل من توقعات خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. This is a Twitter Status: نتوقع زيادة This is a Twitter Status 104 ملايين و This is a Twitter Status بنحو 80 مليار برميل خلال العام الحالي 2024This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)وتترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأول من مايو.ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.