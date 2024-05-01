شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستعيد بعض مكاسبه مع ترقب قرار أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

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سعر الفائدة

الدمام - شريف احمد - انتعشت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2307.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1406 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل في وقت سابق من الجلسة.وتراجعت الأسعار بما يصل إلى اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.غير أن العملة الأمريكية انخفضت 0.2 بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو ستة أشهر، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أيضا عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.وارتفعت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2318.50 دولار للأوقية.وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولارا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل.وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأمريكي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول.ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة.ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 26.54 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 957.70 دولار. واستقر البلاديوم عند 947.75 دولار.