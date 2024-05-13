اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء تدخل حيز التنفيذ سبتمبر المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية جميلة مطر عن موافقة كافة دول الجامعة البالغة 22 دولة على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، متوقعة استكمال المشروع في 2037م.

وأكدت مطر خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للجامعة العربية، أمس في الدمام، أن اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل.

وأشارت مطر، على هامش الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة الربط الخليجي، ويستمر ثلاثة أيام، إلى أن الاجتماع يركز على عدد من الملفات ذات علاقة بالربط الكهربائي العربي الشامل ، مبينة أن هدف الاجتماع يتمحور في إعداد وتحضير (اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية)؛ لتكونا قادرتين على النهوض بمسؤوليهما بمجرد دخول اتفاقية السوق المشتركة حيز النفاذ.

13 عاما لاستكمال السوق

وأوضحت مطر أن التنفيذ على أرض الواقع يتطلب بعض الوقت، وبحاجة إلى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ المشاريع، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي استغرق أكثر من 40 عاما لاستكمال الربط الكهربائي بين دوله الأعضاء، إلا أن استكمال السوق العربية المشتركة لن يستغرق مثل هذه المدة، حيث إن خارطة الطريق المعتمدة تشير إلى أنه بحلول 2037م سيتم استكمال جميع مراحل السوق العربية المشتركة للكهرباء.

3 ركائز للسوق

وأفادت بأن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة والتوقيع على مذكرة التفاهم، والبني التحتية من خلال دراستها على أرض الواقع، من خلال كونها جاهزة أو بحاجة الى تطوير وتمويل، حيث توجد بنى تحتية أساسية وبنى أساسية أخرى في طور الإنشاء، والمطلوب دخول مؤسسات التمويل بشكل فاعل بالتنسيق مع الحكومات العربية و القطاع الخاص.

ربط 3 شبكات عربية

وأبانت أن السوق المشتركة للكهرباء العربية تعمل وفق الآلية التجارية في تبادل الطاقة، بالاستفادة من الفائض لدى بعض الدول العربية، وستستفيد الدول العربية من تجربة الربط الكهربائي الخليجي، مبينة بأن مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية تنقسم إلى ثلاثة شبكات، الأولى: وتتمثل الربط الكهربائي الخليجي وهي من أنضج التجارب، والثانية: مجموعة الربط الثماني في منطقة الشرق الأوسط، فيما الثالثة هي منطقة الربط المغاربي (تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا)، مبينة، بأن الربط بين هذه الأقسام سيتم عبر استكمال الربط بين المملكة ومصر، حيث ستتولى المملكة الربط الخليجي ومصر الربط مع مجموعة الثماني.

الطاقة المتجددة

وقالت، «إن مجلس السوق العربية المشتركة للكهرباء يضم اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية، حيث ستتولى اللجنتان المسؤولية كاملة، وأضافت، «إن مصادر الطاقة المتجددة ستكون حاضرة في السوق العربية المشتركة للكهرباء، بالإضافة إلى الطاقة التقليدية»، مشيرة إلى الاتفاقية تتضمن بنودا لاستيعاب الطاقات النظيفة.

يحقق الوفورات

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن النجاح المتحقق على النطاق الخليجي يدعو الى تحقيق نجاحات أكبر على نطاق الوطن العربي ونثمن ما تقوم به الجامعة العربية في هذا الإطار، لافتا إلى أن تحقيق الأهداف المشتركة لإنشاء السوق العربية المشتركة المتمثلة لتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية والتبادل التجاري بين الدول العربية على أسس اقتصادية يخفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها ويحقق الوفورات التي تتيحها السوق التنافسية الإقليمية العربية، ويتطلب تعميق التعاون بين المعنيين في الدول العربية نحو التكامل.