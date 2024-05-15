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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة تطوير منطقة حائل أطلقتا برنامج بناء القدرات الوطنية في الجهات الحكومية عبر برنامج كفاءة المشتريات وبرنامج إدارة المشاريع وبرنامج إدارة الأصول والمرافق بهدف تحسين أدائهم ولتعزيز مهاراتهم المعرفية. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار أن ذلك يأتي ضمن جهود دعم البرامج التطويرية لتطوير وتمكين العاملين في الجهات الحكومية في حائل بهدف تطوير وتعزيز الكوادر البشرية الوطنية التي تعمل في هذا المجال لرفع جودة وكفاءة المنظومة الإدارية والإشرافية في المشاريع العامة بالمنطقة.

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