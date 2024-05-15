112 مليون راكب عبر مطارات المملكة في 2023 بزيادة 26%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد الركاب في مطارات المملكة لعام 2023م حوالي 112 مليون راكب، بزيادة قدرها 26% عن عام 2022م.

ووفقا لنتائج نشرة إحصاءات النقل الجوي في المملكة لعام 2023م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، بلغ عدد الركاب عبر الرحلات الدولية في مطارات المملكة 61 مليون راكب بمعدل زيادة 46% عن عام 2022م, فيما بلغ عدد الركاب عبر الرحلات الداخلية في مطارات المملكة 51 مليون راكب بزيادة قدرها 9% عن عام 2022م.

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد الرحلات الداخلية في مطارات المملكة بلغ 421 ألف رحلة بمعدل ارتفاع قدرة 2% عن عام 2022م، فيما بلغ عدد الرحلات الدولية في مطارات المملكة ما يقارب 394 ألف رحلة بمعدل ارتفاع 36% عن عام 2022م، وبلغت كميات الشحن في مطارات المملكة 918 ألف طن بزيادة قدرها 7% عن عام 2022م، وكان شهر ديسمبر أعلى الأشهر لعام 2023م في كميات الشحن بمعدل 93 ألف طن.

وكشفت النشرة عن تحقيق المملكة ارتفاعاً في معدل الربط الجوي الدولي لعام 2023م بواقع 9 مراتب لتصل بذلك إلى المرتبة 18 مقارنة بعام 2019م، حيث بلغ إجمالي عدد الدول التي تم الوصول إليها من جميع مطارات المملكة 86 دولة بزيادة قدرها 12% عن عام 2022م, وعدد الوجهات 148 وجهة بمعدل ارتفاع 47% عن عام 2022م.

وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي الطاقة الاستيعابية لعام 2023م في جميع مطارات المملكة قد بلغ 116 مليون راكب سنويا، وكان مطار الملك عبد العزيز الدولي الأعلى بمعدل 45 مليون راكب سنويا، يليه مطار الملك خالد الدولي بمعدل 37 مليون راكب سنويا، وجاء في المرتبة الثالثة مطار الملك فهد الدولي بمعدل 13 مليون راكب سنويا.

يذكر أن نشرة إحصاءات النقل الجوي نشرة سنوية، تتوفر من خلالها إحصاءات ومؤشرات عن منظومة النقل الجوي، وحركة الرحلات والركاب والشحن عبر الطيران التجاري والخاص، وتعد هذه النشرة أساسا موثوقا يستخدم لإجراء الدراسات والبحوث في مجال النقل الجوي، ولأغراض المقارنة المحلية والإقليمية والدولية.

إحصاءات النقل الجوي في المملكة 2023

إجمالي عدد الركاب:

112 مليون راكب.

زيادة 26% عن 2022.

ركاب الرحلات الدولية:

61 مليون راكب.

زيادة 46% عن 2022.

ركاب الرحلات الداخلية:

51 مليون راكب.

زيادة 9% عن 2022.

421 ألف رحلة.

ارتفاع 2% عن 2022.

394 ألف رحلة.

ارتفاع 36% عن 2022.

918 ألف طن.

زيادة 7% عن 2022.

الربط الجوي الدولي

المرتبة 18

ارتفاع 9 مراتب مقارنة بعام 2019

86 دولة

زيادة 12% عن 2022.

148 وجهة

ارتفاع 47% عن 2022.