شكرا لقرائتكم خبر عن يتصدرها «الضأن المستورد».. انخفاض أسعار اللحوم في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار اللحوم في السعودية خلال شهر أبريل الماضي، على أساس شهري، فيما تصدر اللحم الضأن المبرد المستورد الفئات الأكثر انخفاضا.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر اللحم البقري الطازج 52.56 ريال في شهر أبريل، منخفضا بنسبة 0.4% على أساس شهري. أسعار اللحوم في السعودية بحسب النشرة سجل سعر اللحم الضأن الطازج في أ[ريل الماضي 67.42 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 0.3% على أساس شهري، في حين ارتفع بنسبة 8.6% على أساس سنوي.

وأظهرت النشرة أن لحم الجمل الطازج بلغ في شهر أبريل الماضي نحو 55.69 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري، في حين ارتفع بنسبة 4.4% على أساس سنوي.

وأفادت بأن سعر لحم الضأن المبرد المستورد بلغ في شهر أبريل الماضي نحو 53.3 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 0.8% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوي.

وبلغت تكلفة طبخ الذبيحة في شهر أبريل 2024 نحو 292.64 ريال، منخفضة بنسبة 0.2% على أساس شهري، ومرتفعة بنسبة 0.8% على أساس سنوي.