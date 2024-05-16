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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وقطر، وقعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي لوضع استراتيجية شراكة شاملة (2024-2027)، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي الذي يعقد خلال الفترة من 14 - 16 مايو الحالي بمدينة الدوحة القطرية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من: رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري.

وتأتي هذه المذكرة تماشيا مع استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية (2023-2025)، ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على دعم التحول الاقتصادي المستدام في قطر، وعلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

وأكد الطرفان أنه من خلال هذه المبادرة الطموحة، سنعمل على تعزيز علاقاتنا العميقة، وتعزيز التحول الاقتصادي، ودفع التعاون الدولي، وستركز الشراكة على دمج المرأة والشباب، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية.