شكرا لقرائتكم خبر عن 15 % ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي المباشر بالعقارات التجارية بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية