الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في ظل تراجع الدولار

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في ظل تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، الارتفاع وهي متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تراجع مؤشر الدولار.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2379.14 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2383.20 دولار.
ويأتي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع مؤشر الدولار 0.6% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن مقابل عملات منافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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