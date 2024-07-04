اتفاق سري بين بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي والاهلي يترقب.. إعلامي يفجرها

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة انضمام لاعبي الاهلي وبيراميدز إلى صفوف منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2025.

وكتب عبدالباسط عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “اتصل بي أحد المسؤلين الكبار الذي كان طرفا في جلسة المفاوضات بعدما رأى البوست السابق الذي كتبته عن أزمة المنتخب الأوليمبي والأهلي وبيراميدز وأكد لي التالي “.

وتابع: “أنه يوجد اتفاق سري على انضمام إبراهيم عادل لاعب بيراميدز للمنتخب الأوليمبي غدا الجمعة ويتم تصويره وإظهاره في الفندق والمران، ثم يخرج من المعسكر وينضم لبيراميدز لخوض مباراتي الاتحاد والأهلي مع فريقه، على أن يلحق بالمنتخب قبل السفر يوم ١٣”.

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واستكمل: “وتم ترك الأمر، إن الأهلي لو أبدى غضبه من الأمر يتم الموافقة على إخراج لاعب لهم وهو كوكا بعد ما يتصور برضه”.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان وإسبانيا.