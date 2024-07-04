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إعلام عبري: تفاؤل إسرائيلي بشأن احتمال إبرام صفقة تبادل

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أنه لأول مرة منذ أشهر هناك تفاؤل في إسرائيل بشأن احتمال إبرام صفقة تبادل.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قالت إن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يجتمع حاليا لمناقشة صفقة التبادل.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الحكومة الإسرائيلية توافق على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأضافت القناة نقلا عن المصدر، أن نتنياهو يطلق تصريحات إعلامية تحت مسمى مصدر سياسي عن قبوله إرسال وفد لاستئناف التفاوض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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