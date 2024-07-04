القومي للمرأة يهنىء الوزيرات بالتشكيل الجديد للحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، بخالص التهاني إلى جميع الوزيرات اللاتى شملهن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وهن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية.

كما تقدم المجلس بخالص التهاني إلى الدكتورة جاكلين عازر لتعيينها في منصب محافظ لمحافظة البحيرة.

ويتقدم المجلس أيضًا بخالص التهاني إلى السيدات اللاتى تم تعيينهن في منصب نائبات الوزراء والوزيرات وهن عبلة أحمد علي الألفي نائبة لوزير الصحة و مارجريت صاروفيم نائبة لوزيرة التضامن و نهاد شاهين نائبة لوزير النقل و يمنى البحار نائبة لوزير السياحة والآثار وصباح محمد عبد اللطيف مشالي نائبة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تقدم المجلس بخالص التهاني إلى السيدات اللاتى تم تعيينهن في منصب نائبات المحافظين والمحافظات وهن لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبة لمحافظ الشرقية وماجدة حنا بباوي نائبة لمحافظ البحر الأحمر وإيناس سمير حافظ نائبة لمحافظ جنوب سيناء وحنان مجدي نور الدين نائبة لمحافظ الوادي الجديد ومنى محمد رضا البطراوي نائبة لمحافظ القاهرة وهند محمد أحمد عبدالحليم نائبة لمحافظ الجيزة، وإيمان عمر ريان عبدالعزيز نائبة لمحافظ القليوبية وأميرة صلاح عبد الحكيم زينه نائبة لمحافظ الإسكندرية وشيماء محمد الصديق محمد نائبة لمحافظ دمياط.

وأكد المجلس أن هذا التشكيل الجديد للحكومة وحركة المحافظين ونائبات الوزراء والوزيرات ونائبات المحافظين والمحافظات يؤكد ثقة القيادة السياسية المعهودة فى المرأة وقدراتها على تولى وإدارة أصعب الملفات، ويتمنى لهن جميعا النجاح والتوفيق فى مهام عملهن.

كما يتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير والإمتنان إلى جميع الوزيرات اللاتي أنهين عملهن بعد أداء مشرف ومتميز في الحقائب الوزارية اللاتي تولينها وفي خدمة الوطن.