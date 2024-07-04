"كانت سكرانة".. أوكرانية تهشم سيارة موظفة وتهينها بحركات خارجة بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لم تكتف أوكرانية بتهشيم سيارة موظفة داخل منتجع سكني بالقاهرة واعتدت عليها بألفاظ خارجة وحركات غير أخلاقية وتحرر ضدهها وأختها محضرًا اتهمتهما بضربها وسرقة هاتفها ومبلغ مالي.

تحت تأثير المواد الكحولية، قادت الفتاة الأوكرانية سيارة صديقها واصطدمت بسيارة متوقفة أسفل عقار وتسببت في تهشم الجزء الأمامي بالكامل وسط حالة من الغضب انتابت السكان.

الضحية المصرية وأختها كشفا عن فيديو -خلال فيديو عبر صفحة أحدهما- وقالا إن الأوكرانية حضرت إلى مصر منذ 6 شهور دون حصولها على إقامة قانونية.

الشرطة تحفظت على الأوكرانية واصطحبت الطرف الثاني إلى ديوان القسم للتحقيق مع استدعاء شهود عيان لبان ملابسات الواقعة.