هل تتجه الحكومة للتخلي عن قرار إغلاق المحال في العاشرة مساءً؟ متحدث الوزراء يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة الجديدة تبذل قصارى جهدها لإيجاد حلول شاملة تهدف إلى القضاء على مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية.

في تصريحاته خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة "cbc"، أوضح الحمصاني أن هناك تخصيصاً مالياً قدره 180 مليون دولار لاستيراد 300 ألف طن من المازوت، بالإضافة إلى مليار دولار مخصص لشراء الوقود اللازم لضمان استمرارية توفير الكهرباء في محطات التوليد خلال فترة الصيف، مع التأكيد على الاستعداد لأي طارئ بضخ المازوت لمحطات الكهرباء.

أكد المتحدث باسم الوزراء على الهدف المنشود وهو الإنهاء الكامل لمشكلة تخفيف الأحمال بحلول نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الشحنات المخطط استيرادها من الوقود ستصل تباعاً ومن المتوقع أن تكتمل بنهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو، مما سيساهم في وقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف.

وفيما يتعلق بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي تتضمن إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً، صرح الحمصاني بأن هذه السياسة تتبعها العديد من الدول حول العالم في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وليست مصر هي الوحيدة.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تطبيق القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية لترشيد استهلاك الكهرباء، نافياً وجود أي نقاشات حالية حول إمكانية إلغاء هذا القرار.

في سياق متصل بأسعار السلع، نوه الحمصاني إلى توجيهات عاجلة صادرة من رئيس الوزراء للحكومة الجديدة تتعلق بضرورة توفير السلع الأساسية وضبط أسعارها في الأسواق.

وأكد على التزام الحكومة بمواصلة جهودها للحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الضرورية، وذلك في إطار سعيها للتحكم في الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.