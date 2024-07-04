إعلام عبري: مجلس الحرب يجتمع حاليا من أجل الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يجتمع حاليا لمناقشة صفقة التبادل.

كانت وكالة أسوشيتد برس قالت إن الحكومة الإسرائيلية توافق على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأضافت القناة نقلا عن المصدر، أن نتنياهو يطلق تصريحات إعلامية تحت مسمى مصدر سياسي عن قبوله إرسال وفد لاستئناف التفاوض.