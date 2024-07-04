الإعلامية مها الصغير تظهر في المحكمة.. ومصراوي يكشف السبب -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

ظهرت الإعلامية الشهيرة مها الصغير، مع محاميها للدكتورسمير الحناوي المحامي بالنقض بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية يوم الخميس الماضي.

وكشف مصادر قضائية، أن ظهور الإعلامية في المحكمة ليس المرة الأولى ولكنها تتردد بشكل دائم لحضور جلسات القضايا الخاصة بمطالبتها بحقها في تركة والدها المرحوم محمد الصغير والتي لم تتمكن منها منذ وفاته عام ٢٠٢١.

واتهمت الإعلامية، شقيقها مصطفى الصغير بالإمتناع عن إعطائها حقها ونصيبها في ميراث والدها حيث قام بوضع يده على جميع فروع شركة الصغير للتجميل وإيراداتها وأرباحها والتي تمتد فروعها عبر أنحاء مصر وخارجها.

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، في التاسع والعشرين من يناير 2021 إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد 3 أسابيع من إصابته بالمرض وحجزه في المستشفى.

وأشارت المصادر، إلى أن مصطفى الصغير سبق وطعن على زواج والدته بعد عودتها لأبيه بعد سنوات من الانفصال، حيث أقامت الأم دعوى تصادق على عقد زواج عودتها لزوجها في ظروف مرضه، وفقا لرغبة أبيه، إلا أنه طعن على العقد مما دفع الأم للتنازل عن حقها في تتبع مسار القضية وتنازلت عن حقها في الميراث نظرًا لتعرضها لصدمه نفسية جراء هذا العمل.

وأوضحت المصادر، أن محكمة جنوب القاهرة تنظر مجموعة من القضايا منها القضية رقم 706 لسنة 2023 الدائرة 30 مدني جزئي عابدين (دعوى فرز وتجنيب) مؤجلة لجلسة 24/6/2024 للتقرير و القضية رقم 18 لسنة 2024 الدائرة 7 تجاري جنوب القاهرة (دعوى حساب) مؤجلة لجلسة 4/6/2024 لإدخال خصم جديد والدعوى رقم 570 لسنة 2024 الدائرة 6 مدني جنوب القاهرة (دعوى الزام بالشرط الجزائي) والتي تم إحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص بالإضافة إلى المحضر رقم (801) لسنة 2024 إداري قصر النيل (عدم تقديم الميزانيات وعدم تسليمها الأرباح والإضرار بأموال الشركة).