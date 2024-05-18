“أمانة المدينة المنورة” تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مجمع تجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية، لإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مجمع تجاري في تقاطع طريق الإمام مسلم مع طريق سلمة بن ذكوان بالمدينة المنورة.

وأوضحت الأمانة، أن المجمع التجاري يقع على مساحة تبلغ 4,035.62 متراً مربعاً، فيما تبلغ مدة التعاقد بين المستثمر والأمانة 25 سنة، ومدة سماح 30 شهرًا.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال إلى تقديم طلبات الاستفادة من الفرصة قبل الـ 28 من شهر مايو الحالي.