أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، فى بداية تعاملات اليوم السبت بقيمة 20 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى نحو 3150 جنيها، مقابل 3130 جنيها بنهاية تعاملات أمس، وبحسب شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

ووفقا للأسعار الرسمية للشعبة، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 2700 جنيه، وزاد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 3600 جنيه، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 160 جنيها ليصل إلى 25200 جنيها، مقارنة بـ 25040 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب، عند التسوية تعاملات أمس الجمعة، مدعومة بإجراءات التحفيز الصينية، مسجلة مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، بفضل تجدد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية، كما اخترقت الفضة حاجز 30 دولاراً للأوقية في أعلى مستوى خلال 11 عاماً.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب إلى 2414.41 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال تعاملات الجمعة عند التسوية بنسبة 1.3% إلى 2417.40 دولار.

وقال رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى TD Securities، بارت ميليك، إن الذهب يتحرك نحو الأعلى على الرغم من ارتفاع الدولار والعوائد، مضيفا "أعتقد في هذه الحالة أن التحفيز الصيني ساعد، حيث نرى أيضاً أن المعادن الأساسية الأخرى تحقق أداءً جيدًا للغاية".

وارتفعت السوق بعد أن أعلنت الصين عن خطوات "تاريخية" لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، وهو مستهلك رئيسي للمعادن الصناعية وكذلك الذهب. وارتفعت أسعار السبائك بنسبة 2% حتى الآن هذا الأسبوع.

وأضاف ميليك، أن الذهب يستجيب لفكرة أن تضخم أسعار المستهلكين ربما يكون تحت السيطرة، أي حديث عن فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة سيتم تخفيفه.

ويتوقع المتداولون تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية تقريباً من الفدرالي الأميركي هذا العام، مع كون اجتماع نوفمبر هو نقطة البداية الأكثر ترجيحاً، ويميل انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز جاذبية السبائك التي لا تدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6% إلى 30.66 دولار للأوقية بعد أن تجاوزت مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 30 دولاراً، وزاد البلاتين 1.8% إلى 1076.05 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في عام الخميس الماضي، وارتفع البلاديوم 1.3% إلى 1006.95 دولار.