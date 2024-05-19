شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يسهم فى توفير مليون طن وقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام المالي 2023/2024 في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2 مليون 200 ألف طن من ثاني أكسيد كربون، وتحقيق وفر في الوقود يقارب مليون طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض استخدامات الوقود البترولي.

وكشفت الدراسات التى أجرتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن سرعات الرياح للمناطق الخاصة بمزارع الرياح ومتوسط معامل الأداء لمحطات الطاقة الشمسية تم تسجيل إنخفاض في سرعات الرياح خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 بحوالي 7% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق ، وعلى صعيد آخر فان معامل الأداء لمحطات الطاقة الشمسية سجل ارتفاع بنسبة تقدر بحوالي 2% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.

وفيما يخص أعمال مهمات الطاقة المتجددة فقد تم استيراد عدد (3231) من مغيرات التيار وعدد (13422) من البطاريات في ذات الفترة.