أخبار البورصة اليوم الأحد 19-5-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 19-5-2024، وجاءت أبرزها إنهاء لبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.839 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 20 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وسماد مصر (ايجيفرت)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والسويدي إليكتريك، وأم بي للهندسة، والكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والصناعات الكيماويات المصرية-كيما، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وسيتي للتحاليل الطبية، والتعمير والاستشارات الهندسية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والمالية والصناعية المصرية، والقناة للتوكيلات الملاحية، وحديد عز، وجي بي كوربوريشن، والقلعة للاستثمارات المالية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

البورصة تربح 58 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.839 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.024 مليار ورقة مالية بقيمة 6.041 مليار جنيه، عبر تنفيذ 142.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.17%، والعرب على 15.49%، واستحوذت المؤسسات على 40.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 97.5 مليون جنيه، 31.4 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 930.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 651.9 مليون جنيه، 408.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 27315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.13% ليغلق عند مستوى 33528 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 11758 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 5886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 8535 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 6761 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1620 نقطة.

وصعدت أسهم 144 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 11 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية عدد مليون سهم، 1096 سهمًا، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 27 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة جولدن كوس السخنة للاستثمار السياحي 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وبنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، عدد 3.6 مليون سهم، مليون سهم، 46.3 ألف سهم، مليون سهم، 585.8 ألف سهم، 2600 سهم، 100.1 ألف سهم، 11.4 ألف سهم، على الترتيب.



كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والعربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق، عدد 404 أسهم، 1.8 مليون سهم، مليون سهم، 139.6 ألف سهم، 1026 سهم، على التوالي.



أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار والخدمات البيئية، بيع المساهم ياسر فاروق السعيد محمود العدوي عدد 43.9 مليون سهم بسعر 0.7206 جنيه بقيمة إجمالية 31.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.19% إلى 3%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة القاهرة للدواجن، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 70.5 ألف سهم بسعر 6.30 جنيه بقيمة إجمالية 444.2 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.998% إلى 5.013%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت شركة ابن سينا فارما، مبيعات بقيمة 10.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023، وبلغ صافي الربح 98.1 مليون جنيه مقارنة مع 72.2 مليون جنيه.

وحققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إيرادات بلغت 625.4 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 444 مليون خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 40.9%، وبلغ صافي الربح 109.7 مليون جنيه مقارنة 45 مليون جنيه بنسبة نمو 143.7%.

وحققت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إيرادات بلغت 467.9 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 218.4 مليون خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 214.2%، وبلغ صافي الربح 61.4 مليون جنيه مقارنة 17 مليون جنيه بنسبة نمو 360%.



وحققت الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مبيعات بلغت 2.9 مليار جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 2.6 مليار خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 12.3%، وبلغ صافي الربح 8.3 مليون جنيه مقارنة 9.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 11.9%.

وحققت الشركة العربية للصناعات الهندسية، مبيعات بلغت 67.2 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 بنسبة نمو 37%، وبلغ صافي الربح 25.1 مليون جنيه بنسبة نمو 42.64%.

السويدى اليكتريك



أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض الشراء الاختياري على أسهم شركة السويدى اليكتريك المقدم من شركة اليكترا انفسمنت هولدينج ريستركتد ليمتد (شركة مؤسسة وفقا لأحكام وقوانين سوق أبو ظبي العالمي المالي) لشراء حتى عدد 531.5 مليون سهم تمثل نسبة 24.5% من أسهم رأس مال شركة السويدي إليكتريك (الشركة المستهدفة بالعرض) وذلك بحد أدنى 15% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وبسعر نقدي يبلغ 1.05 دولار للسهم الواحد.