تكنولوجيا: صور إعلامية رسمية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Z Flip6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر سامسونج خلال أيام للإعلان الرسمي عن جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد ظهرت صور إعلامية رسمية لهاتف Galaxy Z Flip6 قبل إنطلاق الحدث.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هواتف Galaxy Z Flip6 وGalaxy Z Fold6 في الحدث المقرر عقده في 10 من يوليو في مدينة باريس.

وفي أحدث التسريبات التي نشرت عبر صفحة @evleaks كشف ايفان بلاس عن صور إعلامية رسمية لهاتف Galaxy Z Flip6.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip6 في الأسواق بمستوى تسعير أعلى من إصدار الشركة السابق.

كما أوضحت التسريبات السابقة مواصفات هذا الإصدار الذي يأتي بشاشة Dynamic AMOLED 2X داخلية بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2640 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

بينما تأتي الشاشة الخارجية Super AMOLED بحجم 3.4 إنش، بدقة عرض 720 في 748 بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار نموذج Snapdragon 8 Gen 3 المخصص لهواتف Galaxy، ويتوفر الهاتف بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم سامسونج هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 10ميجا بيكسل.

ومن المتوقع أن يضم Z Flip6 بطارية بقدرة 4000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال أيام لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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