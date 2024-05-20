شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس نادى السيارات: مسيرات للدراجات النارية ومسابقات سيارات بالعلمين أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عسكر، نائب رئيس نادي السيارات والرحلات المصري بوجود ترتيبات لمسيرات للدراجات النارية فى سيناء فى مايو تحت شعار "سيناء أمان" ومسابقات سيارات بالعلمين الجديدة في شهر أغسطس 2024.

وأضاف نائب الرئيس ورئيس اللجنة المنظمة لاحتفالات مئوية تأسيس نادي السيارات والرحلات المصري في تصريحات صحفية اليوم، أن الفعالية تشمل عدد من السباقات المختلفة منها “دريفت – توين دريفت – رالى – دراج وغيرها”، كما يقيم النادي ضمن فعالياته ندوات حول سلامة الطرق وتستهدف التوعية بوسائل الأمان والسلامة أثناء القيادة على الطرق المصرية

وأوضح نائب رئيس نادي السيارات والرحلات المصري أن أولى احتفالات مئوية تأسيس نادي السيارات والرحلات المصري بدأت يوم الجمعة 26 أبريل الماضي بتنظيم موكب ضخم ومبهر للسيارات التاريخية والكلاسيكية بدأ تحركه من أمام نادي السيارات بقصر النيل وجاب منطقة وسط القاهرة من ميدان طلعت حرب مرورا بكوبري قصر النيل ثم العودة الى النادي، وحضره مجموعة كبيرة من السفراء الأجانب والوزراء والمسئولين، كما حضره الملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان سابقًا

وأيضا في إطار الاحتفال بمئوية النادي تم تنظيم مسابقة خاصة بالسيارات المعدلة شارك بها أكثر من 250 سيارة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ثم جاءت واحدة من أهم الفعاليات وهي ولاول مرة في تاريخ النادي وتاريخ الاتحاد الدولي للسيارات استضافة الاجتماع السنوى للإقليم الاول للاتحاد الدولي للسيارات والمكون من اربعة اقاليم رئيسية والاقليم الأول والذي تنتمي له مصر يشمل أكثر من 90 دولة وبه أكثر من 100 نادي للسيارات والذي يشمل دول أوروبا وأفريقيا وبعض بلدان الشرق الاوسط والدول العربية

وتم استضافة هذا المؤتمر في مصر في الفترة من 13 وحتي 16 مايو، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس الاقليم الاول وجميع قيادات الاتحاد الدولي للسيارات وبمشاركة اكثر من180 من رؤساء الأندية الدولية ومسئوليها وكبار التنفيذيين فيها وناقش المؤتمر وسائل النقل والسلامة المرورية واستخدامات الذكاء الصناعى وتقنيات حديثة فى التنقل وذلك على مدار أربعة أيام.

وتم الاحتفال الختامي بصورة مشرفة واكثر من رائعة يوم 15 مايو بحضور مجموعة كبيرة من الوزراء الحاليين والسابقين مثل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس طارق الملا وزير البترول وعلي مصيلحي وزير التموين بجانب حضور المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وايضا المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق، كما حضر الأمين السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسي بجانب عدد من السفراء الأجانب وقد كان الاحتفال اكثر من رائع وقد تم التعبير من خلاله عن ما تستطيع مصر أن تقدمه وقد نجح المؤتمر بصورة كبيرة كما ان كثير من الحضور من الأجانب كانت هذه اول زيارة لهم إلى مصر وانبهروا بها وبحسن التنظيم

هذا ويعد نادي السيارات لمجموعة أخرى من الفعاليات على مدار الأشهر القادمة ومنها سباقات السيارات بمدينة الجونة والعاصمة الإدارية، وفي سبتمبر سوف يكون هناك احتفالية كبيرة والاهم لأعضاء النادي مع مجلس الادارة والادارة التنفيذية.