شكرا لقرائتكم خبر عن 3.3 % ارتفاعا في الصادرات غير البترولية بالربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب تقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 31.5% في نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول 2024م بنسبة 5.7% عن الربع الأول 2023م وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.3 %.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الأول 2024م إلى 76.1% مقارنة بنسبة 78.2% في الربع نفسه من العام الماضي. ارتفاع الواردات على صعيد الواردات فقد ارتفعت في الربع الأول 2024م بنسبة 6.4 % وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 24.8% عن نفس الربع من العام السابق.

وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع 2023م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 1.4 %، كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 0.2%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.3% وسجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضاً بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الربع الرابع 2023م.

وتراجعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في الربع الأول 2024م حيث بلغت 34.7% مقابل 35.8% في الربع الأول 2023م: وذلك نتيجة للارتفاع الكبير للواردات حيث بلغ (6.4%) مقابل الارتفاع في الصادرات غير البترولية والذي بلغ (3.3%) خلال هذه الفترة. أهم سلع الصادرات غير البترولية تعد "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 25.1 %، من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن الربع الأول 2023م

بنسبة 18.3%، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما تمثل 22.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 0.6% عن الربع الأول 2023م.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل (22.7%) من إجمالي الواردات وقد انخفضت بنسبة 5.4% عن الربع الأول 2023، ثم "معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 13.0% من إجمالي الواردات التي انخفضت بنسبة 21.7% عن الربع الأول 2023م. الصين الشريك الرئيس في التجارة السلعية تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية والتي شكلت ما نسبته 14.9% من إجمالي الصادرات في الربع الأول 2024م، تليها كوريا الجنوبية (بنسبة 9.8% من إجمالي الصادرات) ثم الهند بنسبة 9.5% من إجمالي الصادرات).

وكانت كل من اليابان، والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ومصر، والبحرين، وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر ما نسبة %67.1% من إجمالي الصادرات.

وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات السعودية والتي شكلت ما نسبته 20.9% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (بنسبة 8.1% من إجمالي الواردات ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.8% من إجمالي الواردات).

وكانت كلّ من الهند، ومصر، وسويسرا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر ما نسبته %63.4% من إجمالي الواردات. المنافذ الجمركية يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية والتي تعادل 27.4% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2024م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 18.8%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.2%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة %8.1، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.1 %.

وشكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 74.6% من إجمالي الواردات السلعية للسعودية.

سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضا في شهر مارس 2024 بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر نفسه من 2023م.

وانخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 6.3%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 17.6% في نفس الفترة.

وانخفضت الصادرات السلعية في شهر مارس الماضي بنسبة 5.9% عن شهر مارس 2023م وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.3 %، هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.1% في شهر مارس 2023م إلى 76.9% في شهر مارس 2024م.



وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر مارس 2024م بنسبة 1.0 % وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 17.2% عن نفس الشهر من العام السابق.

وبالمقارنة مع الشهر السابق فبراير (2024م) فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 4.9 % كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير) بنسبة 2.9%. فائض في الميزان التجاري ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 1.0 %، وأيضاً سجل الميزان التجاري السلعي ارتفاعاً بنسبة 13.7%.

وكشف تقرير الإحصاء، عن انخفاض نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير إلى الواردات) في شهر مارس 2024م حيث بلغت 34.6% مقابل 35.2% في الشهر المماثل من 2023م.

وبحسب التقرير جاء ذلك نتيجة للانخفاض في الصادرات غير البترولية، حيث بلغ (0.8%) والارتفاع في الواردات والذي بلغ (1.0%) خلال هذه الفترة.

وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 28.1% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر مارس 2023م بنسبة 12.9%، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 22.0% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي انخفضت بنسبة 1.2% عن شهر مارس 2023م.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 24.1% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 21.4% عن شهر مارس 2023م، ثم "معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 14.1% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 1.1% عن شهر مارس 2023م. صادرات السعودية تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية والتي شكلت ما نسبته 16.4% من إجمالي الصادرات في شهر مارس 2024م، تليها كوريا الجنوبية (بنسبة 9.7% من إجمالي الصادرات ثم اليابان بنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات).

وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وهولندا، والبحرين، ومصر، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر ما نسبته 66.9% من إجمالي الصادرات.

وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات السعودية والتي شكلت ما نسبته 21.2% من إجمالي الواردات في شهر مارس 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.7% من إجمالي الواردات ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.9% من إجمالي الواردات.

وكانت كلّ من الهند وألمانيا، وإيطاليا، ومصر، واليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات

المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 62.9% من إجمالي الواردات. أهم 5 منافذ جمركية للواردات يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية والتي تعادل 28.9% من إجمالي الواردات في شهر مارس 2024م.



وجاءت المنافذ الرئيسة الأخرى في الترتيب بعد ميناء الدمام، وهي ميناء جدة الإسلامي بنسبة 17.7%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.5%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 8.9%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.3% وقد شكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 76.3% من إجمالي الواردات السلعية للسعودية. الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات غير البترولية في السعودية والتي تشمل إعادة التصدير ارتفاعاً في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الأول 2023م، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 5.2%.وبحسب تقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 31.5% في نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول 2024م بنسبة 5.7% عن الربع الأول 2023م وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.3 %.وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الأول 2024م إلى 76.1% مقارنة بنسبة 78.2% في الربع نفسه من العام الماضي.على صعيد الواردات فقد ارتفعت في الربع الأول 2024م بنسبة 6.4 % وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 24.8% عن نفس الربع من العام السابق.وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع 2023م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 1.4 %، كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 0.2%.وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.3% وسجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضاً بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الربع الرابع 2023م.وتراجعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في الربع الأول 2024م حيث بلغت 34.7% مقابل 35.8% في الربع الأول 2023م: وذلك نتيجة للارتفاع الكبير للواردات حيث بلغ (6.4%) مقابل الارتفاع في الصادرات غير البترولية والذي بلغ (3.3%) خلال هذه الفترة.تعد "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 25.1 %، من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن الربع الأول 2023مبنسبة 18.3%، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما تمثل 22.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 0.6% عن الربع الأول 2023م.في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل (22.7%) من إجمالي الواردات وقد انخفضت بنسبة 5.4% عن الربع الأول 2023، ثم "معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 13.0% من إجمالي الواردات التي انخفضت بنسبة 21.7% عن الربع الأول 2023م.تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية والتي شكلت ما نسبته 14.9% من إجمالي الصادرات في الربع الأول 2024م، تليها كوريا الجنوبية (بنسبة 9.8% من إجمالي الصادرات) ثم الهند بنسبة 9.5% من إجمالي الصادرات).وكانت كل من اليابان، والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ومصر، والبحرين، وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر ما نسبة %67.1% من إجمالي الصادرات.وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات السعودية والتي شكلت ما نسبته 20.9% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (بنسبة 8.1% من إجمالي الواردات ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.8% من إجمالي الواردات).وكانت كلّ من الهند، ومصر، وسويسرا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر ما نسبته %63.4% من إجمالي الواردات.يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية والتي تعادل 27.4% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2024م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 18.8%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.2%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة %8.1، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.1 %.وشكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 74.6% من إجمالي الواردات السلعية للسعودية.سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضا في شهر مارس 2024 بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر نفسه من 2023م.وانخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 6.3%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 17.6% في نفس الفترة.وانخفضت الصادرات السلعية في شهر مارس الماضي بنسبة 5.9% عن شهر مارس 2023م وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.3 %، هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.1% في شهر مارس 2023م إلى 76.9% في شهر مارس 2024م.وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر مارس 2024م بنسبة 1.0 % وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 17.2% عن نفس الشهر من العام السابق.وبالمقارنة مع الشهر السابق فبراير (2024م) فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 4.9 % كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير) بنسبة 2.9%.ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 1.0 %، وأيضاً سجل الميزان التجاري السلعي ارتفاعاً بنسبة 13.7%.وكشف تقرير الإحصاء، عن انخفاض نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير إلى الواردات) في شهر مارس 2024م حيث بلغت 34.6% مقابل 35.2% في الشهر المماثل من 2023م.وبحسب التقرير جاء ذلك نتيجة للانخفاض في الصادرات غير البترولية، حيث بلغ (0.8%) والارتفاع في الواردات والذي بلغ (1.0%) خلال هذه الفترة.وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 28.1% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر مارس 2023م بنسبة 12.9%، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 22.0% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي انخفضت بنسبة 1.2% عن شهر مارس 2023م.في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 24.1% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 21.4% عن شهر مارس 2023م، ثم "معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 14.1% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 1.1% عن شهر مارس 2023م.تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية والتي شكلت ما نسبته 16.4% من إجمالي الصادرات في شهر مارس 2024م، تليها كوريا الجنوبية (بنسبة 9.7% من إجمالي الصادرات ثم اليابان بنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات).وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وهولندا، والبحرين، ومصر، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر ما نسبته 66.9% من إجمالي الصادرات.وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات السعودية والتي شكلت ما نسبته 21.2% من إجمالي الواردات في شهر مارس 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.7% من إجمالي الواردات ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.9% من إجمالي الواردات.وكانت كلّ من الهند وألمانيا، وإيطاليا، ومصر، واليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة وارداتالمملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 62.9% من إجمالي الواردات.يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية والتي تعادل 28.9% من إجمالي الواردات في شهر مارس 2024م.وجاءت المنافذ الرئيسة الأخرى في الترتيب بعد ميناء الدمام، وهي ميناء جدة الإسلامي بنسبة 17.7%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.5%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 8.9%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.3% وقد شكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 76.3% من إجمالي الواردات السلعية للسعودية.