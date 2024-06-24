شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة القصابين تطورات أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق اليوم الاثنين والتى تواصل استقرارها فى الأسواق لجميع القطعيات والأصناف بعد انتهاء احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وكشفت الشعبة استقرار اللحوم "العجالى "بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلى أخرى.

واستعدت الأسواق على مدار آخر أسبوعين بقوة لعيد الأضحى المبارك لعام 2024 بضخ كميات كبيرة سواء لدى الجزارين بالقطاع الخاص أو من خلال المنافذ الحكومية المختلفة سواء أمان أو منافذ الخدمة الوطنية.

وتسجل اللحوم فى بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و290 إلى 300 جنيه فى منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ فى الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير فى الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة فى ضبط الأسعار.