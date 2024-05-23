شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل تراجعها في منتصف تعاملات اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب تراجعها في منتصف التعاملات، مسجلة 2365 دولارا للأوقية، منخفضة 12.5%.

وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بنحو 15% عن آخر تعاملات أمس.

وتراجع الذهب بأكثر من 1% أمس الأربعاء مع تباطؤ ارتفاع الأسعار في ظل جني المستثمرين للأرباح.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس، عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي إذا ظل التضخم مرتفعا.