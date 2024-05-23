شكرا لقرائتكم خبر عن موكيش أمباني مهدد بفقد لقب "أغنى رجل في آسيا" لصالح غريمه أداني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد الهند موطنًا للعديد من المليارديرات الذين أضافوا أنفسهم لقوائم أثرياء العالم لكن موكيش أمباني وجوتام أداني هما الشخصيتان الأبرز في عالم الأعمال والصناعة حيث يتمتعان بقوة وثروة هائلة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إنترناشيونال نيوز الباكستانية.

تهديد ترتيب موكيش أمباني

على الرغم من أن موكيش أمباني لا يزال أغنى رجل في الهند وآسيا كلها إلا أنه مهدد بالتراجع والهزيمة في سباق الثروة على يد جوتام أداني.

يعد موكيش أمباني رئيسًا لمجلس إدارة وأكبر مساهم في شركة "ريلاينس إندستريز" وهي مجموعة شركات تضم البتروكيماويات والتكرير والنفط والاتصالات وتجارة التجزئة.

يقع مقرها في مومباي وتولى أمباني إدارة شركة ريلاينس إندستريز في عام 2002 بعد وفاة والده ديروبهاي أمباني.

اقرأ أيضاً: عراب أوهايو.. كيف تحول وارن بافيت من بائع صحف إلى واحد من أغني أثرياء العالم؟

واشتهر بإحداث ثورة في قطاع الاتصالات في الهند والتوسع في تجارة التجزئة وقد نجح في تطوير شركة ريلاينس إندستريز لتصبح رقم عالمي من خلال التنويع الاستراتيجي والتوسع القوي، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال إكسبريس الهندية.

عندما انضم أمباني إلى شركة عائلته في عام 1981 بدأ مسيرته في ريادة الأعمال.

وتحت إشرافه نمت شركة "ريلاينس إندستريز" لتصبح مجموعة متعددة الأوجه لها عمليات في قطاعات البيع بالتجزئة والطاقة والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك فهو معروف بامتلاكه فريق مومباي إنديانز.

ويتصدر القائمة كأغنى شخص في الهند والمرتبة 11 على مستوى العالم بثروة صافية تبلغ 113.3 مليار دولار

ثاني أغنى رجل في الهند

باعتباره ثاني أغنى رجل في الهند، يعد جوتام أداني شخصية معترف بها في المجتمع الاقتصادي في البلاد فنجاحه كمؤسس ورئيس "أداني جروب" التي تعد مجموعة متنوعة ذات اهتمامات واسعة تمتد من الموانئ إلى الطاقة الخضراء تسلط الضوء عليه من خلال تصنيفه كواحد من أغنى أغنياء العالم وباعتباره صاحب أعلى دخل في الهند على قوائم الأغنياء. وتقد ثروته بـ 81.9 مليار دولار ويحتل المركز الـ18 في قائمة مليارديرات العالم.

سافيتري جندال

تعد سافيتري جندال الرئيسة الفخرية لمجموعة "أو بي جيندال" وهي مجموعة شركات تعمل في مجالات الصلب والطاقة والتعدين والبنية التحتية ومقرها نيودلهي.

اقرأ أيضاً: غوتام أداني.. أول هندي يصبح ثاني أغنى رجل في العالم

تولت المسؤولية بعد وفاة زوجها في عام 2005، ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع أعمال الشركة بشكل كبير لتحافظ على روح الإدارة العائلية.

ومن خلال التنويع والاستثمارات في قطاعات البنية التحتية الأساسية عززت جيندال حضور المجموعة في السوق.

وتحتل سافيتري جيندال لقب أغنى امرأة في الهند وعائلتها المركز الثالث في الهند بثروة صافية قدرها 37.1 مليار دولار.

شيف نادار

يأتي شيف نادار كأبرز مؤسسي شركة "إتش سي إل تكنولوجيس" التي تعد إحدى أكبر شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند والتي يتواجد مقرها في نويدا.

تم تأسيس الشركة إتش سي إلى في عام 1976 ولعب دورًا محوريًا في وضع الهند على خريطة تكنولوجيا المعلومات العالمية.

ومن خلال الابتكار في صناعة التكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية عالمية قام بتحويل الشركة إلى شركة عالمية رائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات.

ويعد شيف نادار، رابع أغنى رجل بالهند بثروة صافية قدرها 30.0 مليار دولار.

ديليب شانجفي

وأخيرًا، يحتل ديليب شانغفي مؤسس شركة "صن فارماتيكل إندستريز" المركز الخامس بثروة صافية قدرها 25.0 مليار دولار وهو أحد أغنى الهنود في مجلة فوربس لعام 2024 بمساهماته في صناعة الأدوية في الهند.