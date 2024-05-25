16.2 مليون متر مكعب الإنتاج المستهدف من المياه المحلاة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير التخطيط بوكالة المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سعود المرشد، أن القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه في المملكة تبلغ حاليا 9.4 ملايين متر مكعب في اليوم، وتستهدف الوصول إلى 16.2 مليون متر مكعب يوميا.

موضحا أن المملكة نجحت في بناء قاعدة بيانات جيومكانية ضخمة، تتضمن المواصفات الفنية والمكانية لجميع الأصول في مناطق إمداد الميا،ه وأنه يعمل على تطبيق استخدامها للتقنيات الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة عمليات الإدارة والتخطيط.

وأكد على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه

في إندونيسيا، أن خطوط نقل المياه المحلاة في المملكة تبلغ أطوالها الحالية 14 ألف كيلو متر، وتستهدف الوصول إلى 18 ألف كيلو متر.

بينما تبلغ قدرة شبكات التوزيع الحالية 78%، وتستهدف الوصول إلى 100% لتغطية السكان بحلول 2030.

مشيرا إلى أن قدرات الخزن الحالية تجاوزت 24 مليون متر مكعب في 2023، وتستهدف الوصول إلى 120 مليون متر مكعب بحلول 2030.

وبين المرشد أن التميز في أنظمة إمدادات المياه في المملكة، مكّنها من تحقيق هدف إيصال المياه المحلاة إلى جميع التجمعات السكانية في المملكة.

وفيما يخص إعادة الاستخدام، أشار إلى أن المملكة تقدمت في هذا المجال باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، إذ تستهدف بناء شبكات نقل إعادة الاستخدام بأطوال خطوط تتجاوز 5 آلاف كيلو متر.

يشار إلى أن المنتدى العالمي العاشر للمياه، يعد الحدث الأكبر في مجال إدارة المياه عالميا؛ إذ تلتقي فيه الحكومات والمنظمات والمسؤولون والمتخصصون في جميع المجالات ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وفتح أوجه التعاون في سبيل تطوير القطاع وضمان استدامته.

ويوفر المنتدى منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل تعاون من شأنها ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.

إنتاجية محطات تحلية المياه:

حاليا 9.4 ملايين متر مكعب في اليوم.

المستهدف 16.2 مليون متر مكعب يوميا.

خطوط نقل المياه المحلاة:

حاليا 14 ألف كيلو متر.

المستهدف 18 ألف كيلو متر.

قدرة شبكات التوزيع:

حاليا 78%.

المستهدف 100% .

قدرات الخزن: