شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جمعية مطوري "القاهرة والعاصمة الإدارية" يتفقدون مصانع "المدينة للصلب" بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "المدينة للصلب" ضمن أول 5 شركات لصناعة الحديد في مصر وانتاجها معتمد من جميع الجامعات المصرية

طارق عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب:

-لدينا فرصة تنافسية كبيرة في صناعة الحديد داخل السوق المصري لامتلاكنا مصنع "بيليت"

-مصانعنا تُننج جميع الأحجام وطاقتنا الإنتاجية 45 ألف طن شهريًا ونسعى لمضاعفتها

-حديد المدينة موجود في كل المشروعات القومية في مصر ومعظم انتاجنا الفترة الماضية كان يذهب إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

-نعمل ضمن تصور الدولة المصرية ورؤية الرئيس

السيسي مصر 2030



محمود عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة للصلب:

-إنتاجنا في الوقت الحالي ٥٤٠ ألف طن سنويًا ونطمح خلال العامين المقبلين لإنتاج مليون طن سنويًا

-حديد المدينة يوجد في معظم المشروعات القومية الحكومية و حياة كريمة و تعاقدنا بكميات ضخمة مع معظم الشركات العقارية الكبرى

-بدأنا التصدير بكميات صغيرة إلى السوق الإفريقية ونطمح خلال عام لفتح أسواق في أوروبا



رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية:

-نستهدف التعاون بشكل كبير بين الجمعية و مصانع حديد المدينة خلال الفترة المقبلة

-حديد المدينة مطابق للمواصفات من واقع وجوده في مناطق العمل بالمشروعات الكبرى

-حديد المدينة بات منافس كبير في السوق المصري وما يتم تقديمه من ميزات سعرية سيعطي حديد المُنتج أفضلية كبيرة



حسين الدهشان مدير مصنع المدينة للصلب:

-نملك 3 شهادات أيزو ونسعى للحصول على شهادة “cares” للدخول إلى السوق الأوروبي

-لدينا هيكل قوي للمبيعات جعل انتاجنا من الحديد موجود في كل محافظات مصر

-نسعى خلال الفترة المقبلة لدخول السوق الإفريقي بشهادات الأيزو

تفقد وفد من المطورين العقاريين المصريين برئاسة المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، مصانع مجموعة شركات المدينة للصلب بمنطقة العاشر من رمضان واطلعوا على آليات العمل والقدرات الإنتاجية وما تسهم به المجموعة في ملف الصناعة والتشييد.

وقال طارق عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب إنهم عملوا خلال الفترة الماضية للوصول إلى مستويات الجودة العالمية في صناعة الحديد لافتًا إلى أنهم يمتلكون ضمن مجموعتهم مصنع لصناعة "البيليت" وهو المادة الخام التي يتم تصنيع الحديد من خلالها وأن هذا يعطيهم ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالشركات الكبرى العاملة في السوق المصري والخارجي.

وأضاف عبدالعظيم خلال كلمته على هامش زيارة وفد المطورين العقاريين بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن المجموعة لديها خطين لإنتاج حديد التسليح والطاقة الإنتاجية تصل إلى 45 ألف طن شهريًا وأنهم ينتجون جميع المقاسات والأحجام بأعلى مواصفة في الأسواق خصوصًا حديد 8 ملم.

وأشار عبدالعظيم إلى أن حديد المدينة موجود في كل المشروعات القومية في مصر مضيفًا:" نعمل مع هيئة الأبنية التعليمية ومشروع حياة كريمة والمشروعات الكبرى لوزارة الإسكان والفترة الماضية كان معظم انتاجنا يذهب إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة".

وأكد عبدالعظيم في ختام كلمته:" نعمل ضمن تصور الدولة المصرية ورؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر 2030 ونوجه التحية والشكر للسيد الرئيس على الجهد المبذول في كل ربوع مصر".

وقال محمود عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة للصلب إنهم ينتجون في الوقت الحالي نحو ٥٤٠ ألف طن سنويًا ويطمحون خلال العامين المقبلين لإنتاج مليون طن سنويًا مؤكدا اهتمامهم باختيار الأيدي العاملة وما يترتب عليه من جودة المنتج وكذلك تدريبهم وتأهيلهم بصفة دورية.

وأضاف عبدالعظيم أن زيارة أعضاء جمعية المطورين العقاريين بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أعطاهم صورة واقعية وعن قرب بشأن حديد المدينة وقدرات التصنيع وكيف تعمل هذه الصناعة وبالتالي تتضح جودة منتجنا أمام الجميع.

وأشار عبدالعظيم إلى مشاركتهم في الكثير من المشروعات القومية الحكومية وكذلك مشروعات حياة كريمة وكذلك تعاقدنا بكميات ضخمة مع معظم الشركات العقارية الكبرى العاملة في مصر لافتًا إلى أنهم يطمحون خلال الفترة المقبلة لفتح باب لتصدير حديد المدينة وأنهم بالفعل بدأوا ذلك بكميات صغيرة اتجهت إلى السوق الإفريقية وأنهم يستهدفون خلال عام فتح أسواق للتصدير إلى أوروبا.

وقال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن تقدم أي دولة مرتبط بصناعة الحديد لأنه يدخل في كافة الصناعات والإنشاءات والبنى التحتية، لافتًا إلى أنهم يستهدفون التعاون بشكل كبير بين الجمعية وبين مصانع حديد المدينة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البستاني خلال كلمته على هامش زيارة الوفد أن حديد المدينة مطابق للمواصفات من واقع وجوده في مناطق العمل بالمشروعات الكبرى وأنه بات منافس كبير في السوق المصري موضحًا أن ما يتم تقديمه من ميزات سعرية سيعطي حديد المدينة أفضلية كبيرة.

وقال عمرو الأعصر في ادارة العلاقات العامة في المدينة للصلب إن جودة حديد المدينة تتساوى مع جودة الشركات الكبرى الأخرى العاملة في السوق المصري لافتًا إلى انبهار المطورون العقاريون خلال زيارتهم لمصنع المدينة للصلب وتفقدهم لخط الإنتاج وكفاءة العمل والتصنيع.

وأضاف الأعصر أن طلبات الشراء تأتي من كل محافظات مصر بخلاف وجود موزعين في كافة أنحاء الجمهورية، موضحًا أن جمعية المطورين العقاريين بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية تضم نحو ١٥٠ شركة عاملة في السوق المصري وجميعهم أثنوا على جودة حديد المدينة.

وقال الدكتور حسين الدهشان مدير مصنع المدينة للصلب إنهم حازوا 3 شهادات أيزو ويسعون للحصول على شهادة “cares” للدخول إلى السوق الأوروبي وأنه من خلال الهيكل القوي للمبيعات التابع للشركة جعل انتاجهم من الحديد موجود في كل محافظات مصر لافتًا إلى مساعيهم للدخول للسوق الإفريقي بشهادات الأيزو

خاصة وأنهم ينتجون الحديد بداية من 8 ملم إلى 32 ملم.

وأضاف الدهشان خلال عرض قدمه للحضور عن مجموعة "المدينة للصلب" بأن انتاجهم من الحديد مسجل في المركز القومي لبحوث البناء والإسكان وهو المكان المعتمد الأول في مصر لوضع مواصفات المنتج وقمنا بعمل بروتوكول تعاون معهم للحصول على عينات بشكل شهري لاختبارها ومن ثم إرسال النتائج لنا.

وكشف الدهشان عن أن شركة المدينة للصلب ضمن أول 5 شركات لصناعة الحديد في مصر وأن انتاجها من الحديد معتمد من جميع جامعات مصر، مؤكدا على وجود رؤية للوصول بشركة المدينة للصلب إلى الموقع الأول على قائمة شركات تصنيع الحديد في مصر.

وقال المهندس حمدي عتمان نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن شركة المدينة باتت تنافس كبرى شركات الحديد في مصر وأنهم يثمنون ذلك كعاملين في مجال التطوير العقاري خاصة وأنهم في ضوء توقيع الكثير من العقود مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات قومية كان هناك احتياج لكميات أكبر من الحديد.

وأضاف عتمان خلال كلمته على هامش زيارة وفد المطورين العقاريين لمصانع "المدينة" أنهم لجأوا إلى حديد المدينة وأجروا عليه كافة الاختبارات ووجدوا أنه مطابق لكافة المواصفات المطلوبة وبالتالي وفر ذلك الكثير من الوقت والأمان لصالح الكثير من المطورين قائلًا:" أشكر رئيس مجلس الإدارة طارق عبد العظيم والقائمين على مصانع المدينة للصلب لما استطاعوا انجازه من خامة وجودة في حديد التسليح خلال سنوات قليلة".

وقالت المهندسة عبير صابر عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أنها وجميع من يتعامل مع مصانع حديد المدينة سيقومون بالترويج للواقع وما شاهدوه من جودة لمنتج حديد تسليح شركة المدينة.

وتابعت في كلمتها خلال زيارة الوفد لمصانع "المدينة": "أتعامل في شراء الحديد منذ أكثر من ٣٠ عام وبمجرد تواصلي مع المهندس طارق عبدالعظيم وجدت تيسيرات كبيرة في الأسعار والمدة الزمنية والحقيقة أن ذلك كان أمر جديد بالنسبة لي أن يكون هذا الإنجاز موجود في سوق الحديد المصري".

شارك في الزيارة إيمان المليجي رئيس شركه جولدن بوينت وعبد الحميد غانم رئيس شركه الفنار وأحمد سمير زكي رئيس شركه اوتاد وسيد عليوة رئيس شركه هيستوري وأحمد مكي رئيس شركه مكي وسامح عواد رئيس شركه Uc ومحمود داوود رئيس شركه مهندسى المدن وأحمد جمال الدين شركه أرقى وحسن رضوان شركه صفقه وزهدى عبدالحميد زهران رئيس شركه المروه والمهندس هشام إبراهيم رئيس شركة IMS.























































































